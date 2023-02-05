В течение двух лет в Москве появится 29 новых транспортно-пересадочных узлов

До конца 2024 года в Москве построят 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Мы объединяем различные виды транспорта в единую систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути. Строительство уже ведется на девяти площадках, а для семи готовится градостроительная документация», — написал Мэр Москвы.

За прошлый год в городе создано семь ТПУ, среди которых «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское Поле» и «Дмитровская».

Активное развитие различных видов транспорта в столице требует их интеграции и объединения в единую систему. Для этого в городе строятся транспортно-пересадочные узлы, благодаря которым пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, а также сэкономить время на дорогу.