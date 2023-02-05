Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве

«С 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанная до 2024 года. Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 год и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. Работы уже завершены на Автозаводском, Даниловском, Химкинском, Новодевичьем, Тушинском, Рубцовском, Гольяновском и Кутузовском газопроводах», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.