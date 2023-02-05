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23 минуты назад

Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве

Агентство «Москва»иещё 1

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию восьми уникальных подводных газопроводов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве
Фото: mos.rumos.ru

«С 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанная до 2024 года. Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 год и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. Работы уже завершены на Автозаводском, Даниловском, Химкинском, Новодевичьем, Тушинском, Рубцовском, Гольяновском и Кутузовском газопроводах», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки дюкеров. Если раньше на дне реки делались специальные углубления, в которые укладывали трубопровод, то сегодня прокладывают сети на глубине более 10 м. под дном в многослойной защите. По словам Петра Бирюкова, это существенно снижает затраты на эксплуатацию, срок службы таких газопроводов составляет более 40 лет.

Обновленные дюкеры оснащены автоматическими запорными устройствами, с помощью которых можно при необходимости в течение двух минут перекрыть подачу газа дистанционно. Проходческие работы выполняются методом микротоннелирования либо горизонтального направленного бурения, что позволяет не перекрывать движение транспорта, минимизировать разрытия и дискомфорт для горожан. Важной особенностью этих технологий является высокая точность проходки и постоянный контроль ее траектории. Сейчас ведутся работы на Фрунзенском и Щукинском газопроводах. В ближайшее время начнется реконструкция Голутвинского дюкера, а в четвертом квартале 2023 года - Кропоткинского.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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