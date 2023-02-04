На Воробьевых горах проходит фестиваль "Горы рядом"

В спортивном комплексе "Воробьевы горы" в рамках Дня московского спорта проходит спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом".
Эта была самая массовая площадка Дня московского спорта. Дети и взрослые - кто со своими сноубордами и горными лыжами, кто с прокатными - стояли в гигантских очередях, чтобы спуститься на легендарном склоне. Не меньший ажиотаж вызвал и мастер-класс двукратного олимпийского чемпиона Сочи-2014 Вика Вайлда.
"Очень здорово, что пригласили именитых спортсменов, посмотреть на их технику можно не по телевизору, а воочию, это очень заряжает энергией, даже стало понятнее, как телом правильно управлять во время поворотов, - делится с "РГ" одна из зрительниц, студентка Мария Голубева. - Единственный минус праздника - прочитала анонс еще пару дней назад, а вот регистрация на его мастер-класс уже была закрыта. Очень много желающих, и отрадно, и обидно одновременно".
В это время Вик Вайлд на сноуборде медленно начал спуск, показывая технику катания. Затем, когда он добрался до финиша, послышался гром оваций и спортсмен еще раз спустился, все также в движении показывая основные элементы катания на сноуборде.
Затем гора вновь стала доступна спортсменам-любителям, а также тренерам и тем, кто успел записаться на тренировку.