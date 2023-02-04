На Воробьевых горах проходит фестиваль "Горы рядом"

"Очень здорово, что пригласили именитых спортсменов, посмотреть на их технику можно не по телевизору, а воочию, это очень заряжает энергией, даже стало понятнее, как телом правильно управлять во время поворотов, - делится с "РГ" одна из зрительниц, студентка Мария Голубева. - Единственный минус праздника - прочитала анонс еще пару дней назад, а вот регистрация на его мастер-класс уже была закрыта. Очень много желающих, и отрадно, и обидно одновременно".