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1 час назад

Синоптик Позднякова: потепление придет в Москву к концу следующей недели

Газета.Ruиещё 2

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИАМО рассказала, что столичная погода в середине будущей недели приблизится к климатической норме, а ближе к выходным придет тепло.

Москвичам назвали дату возвращения тепла
Фото: ТАССТАСС

Согласно ее прогнозу, с 6 февраля в Московском регионе погоду станет определять антициклон, на улице будет малоснежно и холодно, но без трескучих морозов. По словам Поздняковой, наиболее холодная ночь (до -12°С) выдастся в ночь на среду, 8 февраля. В среду, 9 февраля, уже грядет потепление, максимальная температура воздуха в этот день в Москве и Подмосковье составит +1...-5°С.

"Среднесуточная температура будет выше климатической нормы", - подытожила она.

Москвичей предупредили о возвращении морозов

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура в Москве в начале следующей недели опустится до февральской нормы. До этого психолог Елена Ткаченко рассказала, что сохранить бодрость в плохую погоду поможет позитивное настроение и правильное питание, которое обеспечит сбалансированную работу всего организма.

Новости Москвы,Резкое похолодание,Елена Ткаченко,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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