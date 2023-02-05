Москвичам назвали дату возвращения тепла

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИАМО рассказала, что столичная погода в середине будущей недели приблизится к климатической норме, а ближе к выходным придет тепло.

Согласно ее прогнозу, с 6 февраля в Московском регионе погоду станет определять антициклон, на улице будет малоснежно и холодно, но без трескучих морозов. По словам Поздняковой, наиболее холодная ночь (до -12°С) выдастся в ночь на среду, 8 февраля. В среду, 9 февраля, уже грядет потепление, максимальная температура воздуха в этот день в Москве и Подмосковье составит +1...-5°С.