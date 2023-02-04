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1 час назад

В 2023 году в Москве очистят 11 прудов

Вести Подмосковьяиещё 2

В течение 2023 года в Москве пройдет реконструкция 11 прудов. Так, в порядок приведут Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, а также комплекс прудов в Лефортовском парке. Об этом сегодня, в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В 2023 году в Москве очистят 11 прудов
Фото: Илья Тушев / Вести ПодмосковьяИлья Тушев / Вести Подмосковья

Он уточнил, что водоемы будут очищены от иловых отложений на дне, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей. Кроме того, возле каждого пруда отремонтируют береговые укрепления. Также запланированы работы по устройству гидроизоляции. «На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведем благоустройство прилегающей территории», - поведал чиновник.

Петр Бирюков также напомнил, что водоемы являются важной составляющей формирования городской среды - они создают благоприятные климатические условия и являются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения надлежащего состояния московских прудов регулярно проводятся обследования и плановые работы, по итогам которых может быть принято решение о реконструкции.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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