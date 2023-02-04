В 2023 году в Москве очистят 11 прудов

В течение 2023 года в Москве пройдет реконструкция 11 прудов. Так, в порядок приведут Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, а также комплекс прудов в Лефортовском парке. Об этом сегодня, в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Илья Тушев / Вести Подмосковья Илья Тушев / Вести Подмосковья

Он уточнил, что водоемы будут очищены от иловых отложений на дне, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей. Кроме того, возле каждого пруда отремонтируют береговые укрепления. Также запланированы работы по устройству гидроизоляции. «На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведем благоустройство прилегающей территории», - поведал чиновник.