Викторина «2022 год с «Активным гражданином» завершилась в Москве

Викторина «2022 год с «Активным гражданином» подошла к концу, участие в ней приняли свыше 176 тысяч пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 4 февраля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В рамках викторины москвичи ответили на 12 вопросов, связанных с яркими событиями из жизни проекта в 2022 году. Первые девять вопросов касались значимых голосований — в каком из них приняли участие больше всего человек, сколько питомцев столичного зоопарка получили имени благодаря проекту и другие.

Последние три вопроса включали в себя идеи горожан по развитию проекта. Среди инициатив — создание рубрики о выдающихся москвичах, а также проведение голосования по лучшим местам отдыха с детьми, передает официальный сайт мэра Москвы.