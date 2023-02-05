Собянин: Строительство транспортно-пересадочных узлов дает новый толчок для развития районов

29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появится в Москве до конца 2024 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути. Строительство уже ведётся на 9 площадках, а для 7 готовится градостроительная документация», - говорится в сообщении.