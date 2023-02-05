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1 час назад

Собянин: Строительство транспортно-пересадочных узлов дает новый толчок для развития районов

Агентство «Москва»иещё 9

29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появится в Москве до конца 2024 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин: Строительство транспортно-пересадочных узлов дает новый толчок для развития районов
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути. Строительство уже ведётся на 9 площадках, а для 7 готовится градостроительная документация», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошлый год в городе создано 7 ТПУ: «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское Поле» и «Дмитровская».

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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