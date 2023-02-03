Названы самые популярные книги у москвичей в 2022 году

Самые популярные книги у москвичей в 2022 году назвали агентству новостей «Москва» представители книжной отрасли. Больше всего спросом у горожан пользовались книги по психологии и самопомощи, зарубежные романы и фэнтези.

«Классическая литература по-прежнему находит своего читателя и уверенно соседствует в списке бестселлеров с книжными новинками. В десятке преобладают авторы-женщины, а зарубежная литература, как и всегда, востребована у российских читателей. Вместе с тем любопытно, что в тренде пособия по психологической самопомощи», — рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

По данным пресс-службы ГК «ЛитРес», наибольшей популярностью в Москве в прошлом году пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки. Топ популярных книг среди пользователей «ЛитРес» возглавила книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», а также книги Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» и Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом».