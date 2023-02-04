«Зимний день московского спорта» проходит в «Лужниках»

«Действительно, сегодня уникальный зимний праздник - «Зимний день московского спорта». Это, наверное, первое такое большое событие в этом году. Этот год у нас ознаменован столетием московского спорта, и действительно, в юбилейный год нам бы хотелось сделать событие, которое удивило бы участников, гостей и зрителей, и, думаю, у нас это получилось. Сегодня вся территория «Лужников», и не только «Лужников», но и горнолыжный кластер «Воробьевы горы», задействованы в этом празднике», - рассказал руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.