«Зимний день московского спорта» проходит в «Лужниках»

В «Лужниках» проходят мероприятия в рамках «Зимнего дня московского спорта», участники могут попробовать себя в зимних видах спорта и посмотреть на выступления профессиональных атлетов. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Действительно, сегодня уникальный зимний праздник - «Зимний день московского спорта». Это, наверное, первое такое большое событие в этом году. Этот год у нас ознаменован столетием московского спорта, и действительно, в юбилейный год нам бы хотелось сделать событие, которое удивило бы участников, гостей и зрителей, и, думаю, у нас это получилось. Сегодня вся территория «Лужников», и не только «Лужников», но и горнолыжный кластер «Воробьевы горы», задействованы в этом празднике», - рассказал руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.
Он подчеркнул, что москвичи все активнее занимаются спортом.
«У нас есть целая государственная программа по развитию спорта, по увеличению занятия спортом населения, и наша цель к 2030 году, чтобы 70% населения всей нашей страны занимались спортом, вели активный, здоровый образ жизни. И этот рост, он за последние 10 лет с 2,5 млн вырос в два раза. Сегодня в Москве занимаются спортом более 5 млн человек», - добавил Кондаранцев.
Организатором «Зимнего дня московского спорта» выступил столичный департамент спорта. В программе мероприятий: всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», массовый зимний забег на дистанцию 5 км по набережной олимпийского комплекса, забеги шорт-трекистов на 100 м с участием олимпийских чемпионов Светланы Журовой, Руслана Захарова, бронзового призера Олимпийских игр Ангелины Голиковой, мастера спорта международного класса, фигуристки и певицы Анны Семенович, а также различные спортивные мастер-классы.