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1 час назад

Почти 60 новых остановок наземного транспорта появилось в Москве за 2022 год

Агентство «Москва»иещё 1

В столице в 2022 году организовали 59 новых остановок наземного городского транспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов городского транспорта для комфортных поездок пассажиров. Чтобы жителям стало удобнее, в 2022 году добавили 59 новых остановок в разных районах города. Каждый день ими пользуются больше 10 тыс. пассажиров. В этом году продолжим анализировать и улучшать работу наземного городского транспорта Москвы», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что с открытием остановок транспорт улучшился для жителей 10 административных округов Москвы, а больше всего остановок появилось в ТиНАО, на юго-востоке и севере столицы - 15, 11 и восемь.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве в 2022 году появилось десять новых автобусных маршрутов, которые связали станции метро с новыми жилыми кварталами и торговыми центрами. Их создали в восьми округах столицы. Новыми маршрутами уже пользуются больше 22 тыс. пассажиров в день - преимущественно жителей ТиНАО и ЮВАО.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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