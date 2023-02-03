Почти 60 новых остановок наземного транспорта появилось в Москве за 2022 год

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов городского транспорта для комфортных поездок пассажиров. Чтобы жителям стало удобнее, в 2022 году добавили 59 новых остановок в разных районах города. Каждый день ими пользуются больше 10 тыс. пассажиров. В этом году продолжим анализировать и улучшать работу наземного городского транспорта Москвы», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.