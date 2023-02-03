Маршрут автобуса №185 изменится у метро «Свиблово»

С 4 февраля автобусный маршрут №185 будет изменен у станции метро «Свиблово» из-за открытия новой поликлиники на Уржумской улице. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— С 4 февраля меняется маршрут 185 у метро «Свиблово»... Это связано с открытием новой поликлиники на Уржумской улице. Жители западной части района Свиблово смогут ездить в новую поликлинику без пересадок, — говорится в сообщении.

Так, проехав проезда Нансена, автобусы начнут курсировать по улице Амундсена. После этого машины заедут обратно к «Свиблово» и поедут по проезду Русанова. Далее они последуют на улицу Седова по пути к метро «Ботанический сад», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».