Фигуры колхозника и колхозницы вернули на павильон "Химия" на ВДНХ

Скульптурную композицию "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР" вернули на крышу павильона № 6 "Химия". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: STROI.MOS.RU STROI.MOS.RU

Скульптура была на здании павильона с 1954 по 1964 год. Ее воссоздавали по сохранившимся архивным чертежам и фотографиям.

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Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что с помощью специальной техники ее подняли на высоту 14 метров.

"Воссозданные фигуры, как и исторические, достаточно массивные и выполнены более чем из 10 отдельных элементов, поэтому собирались специалистами на месте. Реставраторам предстоит в ближайшее время заделать стыковочные швы, но посетители главной выставки нашей страны уже могут полюбоваться скульптурами", – отметил Емельянов.

В настоящее время монумент имеет тот вид, которой задумывали советские скульпторы Юрий Колесников и Арменак Степанян. Колхозница представлена в национальном литовском костюме с корзиной фруктов в одной руке. На колхознике же виден комбинезон, а в руке он держит гаечный ключ. При этом между ними на постаменте высится герб Литовской ССР.

Высота композиции составляет около 3,5 метра.

Гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров пояснил, что все скульптуры на выставке являются не просто украшением.

"Они дополняют фонтаны и павильоны, подчеркивают основную художественную и идеологическую тему того времени, когда были построены, и напоминают о важных исторических событиях", – сказал Шогуров.

Скульптуру воссоздавали с 2018 года. Специалисты сначала разработали эскизную модель композиции, а после собрали каркас из глины и пластилина в натуральную величину. После специалисты сняли с промежуточной модели форму и по ней отлили новую модель из гипса. Конечный же вариант отлили из бетона.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют надгробие режиссера Константина Станиславского и его семьи на Новодевичьем кладбище. Это захоронение является объектом культурного наследия федерального значения, средства на комплексную реставрацию были выделены из городского бюджета.