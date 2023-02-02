В московский зоопарк привезли трех гималайских медведей

В столичный парк привезли трех гималайских медведей из Краснодарского края. Животных отобрали у контрабандистов. Теперь им предстоит пройти курс реабилитации, сообщает издание «Вести Подмосковья».
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, гималайские медведи не могут лечь в спячку и они, вероятно, в ней никогда не были из-за плохих условий содержания в прошлом.
«К тому же масса их тел явно недостаточна для засыпания, им просто не хватит ресурсов для безопасного зимнего сна. Поэтому сейчас мы окружаем медведей заботой и готовим к следующей зимней спячке», - заявила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.
Медведи приехали в Москву в конце 2022 года. До этого они жили в тесных клетках. Животных плохо кормили.
С этих пор они будут жить в просторном вольере и правильно питаться. В их рацион ввели огурцы, помидоры, яблоки, груши, морковь, тыкву, апельсины, виноград, мясо и рыбу.