В московский зоопарк привезли трех гималайских медведей

В столичный парк привезли трех гималайских медведей из Краснодарского края. Животных отобрали у контрабандистов. Теперь им предстоит пройти курс реабилитации, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Фото: пресс-служба Московского зоопарка пресс-служба Московского зоопарка

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, гималайские медведи не могут лечь в спячку и они, вероятно, в ней никогда не были из-за плохих условий содержания в прошлом.

«К тому же масса их тел явно недостаточна для засыпания, им просто не хватит ресурсов для безопасного зимнего сна. Поэтому сейчас мы окружаем медведей заботой и готовим к следующей зимней спячке», - заявила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Медведи приехали в Москву в конце 2022 года. До этого они жили в тесных клетках. Животных плохо кормили.