В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
17 минут назад

В московский зоопарк привезли трех гималайских медведей

Daily Moscowиещё 1

В столичный парк привезли трех гималайских медведей из Краснодарского края. Животных отобрали у контрабандистов. Теперь им предстоит пройти курс реабилитации, сообщает издание «Вести Подмосковья».

В московский зоопарк привезли трех гималайских медведей
Фото: пресс-служба Московского зоопаркапресс-служба Московского зоопарка

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, гималайские медведи не могут лечь в спячку и они, вероятно, в ней никогда не были из-за плохих условий содержания в прошлом.

«К тому же масса их тел явно недостаточна для засыпания, им просто не хватит ресурсов для безопасного зимнего сна. Поэтому сейчас мы окружаем медведей заботой и готовим к следующей зимней спячке», - заявила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Медведи приехали в Москву в конце 2022 года. До этого они жили в тесных клетках. Животных плохо кормили.

С этих пор они будут жить в просторном вольере и правильно питаться. В их рацион ввели огурцы, помидоры, яблоки, груши, морковь, тыкву, апельсины, виноград, мясо и рыбу.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители