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15 минут назад

Определены самые популярные пересадочные станции МЦД

Мослента

Самые популярные пересадочные станции МЦД в 2022 году определили в Дептрансе Москвы.

Определены самые популярные пересадочные станции МЦД
Фото: ТАССТАСС

В соответствующий рейтинг вошли станции «Царицыно» (D2), «Савеловская» (D1), «Славянский бульвар» (D1), «Текстильщики» (D2) и «Стрешнево» (D2). Каждый рабочий день всеми ими пользуются больше 116 тысяч пассажиров.

По информации ведомства, на данный момент на московских диаметрах функционирует 22 пересадочные станции. Когда в этом году запустят D3 и D4, их число увеличится больше чем в два раза — до 55, а также новые пересадки появятся и на действующих диаметрах.

Чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, не забывайте валидировать проездной на входе и выходе, предупредили в Дептрансе. Москвичам напомнили, что бесплатная пересадка действует 90 минут при оплате поездки по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

Ранее были названы преимущества самой высокой станции МЦД.

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