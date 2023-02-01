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26 минут назад

Цикл уроков о Сталинградской битве проведут в Музее Победы

Вечерняя Москва

В Музее Победы стартовал цикл уроков, приуроченный к 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Цикл уроков о Сталинградской битве проведут в Музее Победы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Школьники и юнармейцы из Москвы, Тверской и Волгоградской области, Камчатского края проведут конференцию «Нам подвиг Сталинграда не забыть!» в формате телемоста. Мероприятие откроют почетные гости: начальник штаба юнармейского движения Москвы, кавалер ордена Мужества Владимир Петрович Кайгородов и заместитель начальника штаба, Герой России Геворк Анушаванович Исаханян.

На уроках учащиеся подробно изучат события Сталинградской битвы на основе мемуаров очевидцев: солдат, местных жителей, вспомнят подвиги медсестер и узнают об уникальных случаях операций, проводимых в условиях полевого госпиталя.

Несколько уроков пройдут в форматах литературной и музыкальной гостиных. Вместе с актером и режиссером Юрием Петровичем Гориным ребята обсудят роль фронтовых концертных бригад, увидят кинозарисовки, концертные номера военных лет.

До этого в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство». В основу сюжета легла автобиографическая повесть петербургской писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Книга посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора.

Накануне сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу, посвященную 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Посетители смогут увидеть новую виртуальную выставку «Ледяная петля Сталинграда», в создании которой приняли участие музеи стран СНГ.

Новости Москвы,Элла Фонякова,Юрий Горин,
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