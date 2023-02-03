Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Южная рокада Москвы будет полностью построена в 2023 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В пятницу он посмотрел, как ведутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.
Южная рокада – одна из четырех новых хордовых магистралей длиной около 40 километров. Трасса протянется от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и улучшит транспортную доступность почти для трех миллионов человек.
«Это очень важная магистраль, которую мы строим уже несколько лет. Две трети уже построено, до конца года будет построена оставшаяся треть», – сказал Собянин.
По его словам, строительство Южной рокады улучшит транспортное обслуживание 26 районов Москвы, где проживает около трех миллионов человек.
16 января Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе.