Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Южная рокада Москвы будет полностью построена в 2023 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В пятницу он посмотрел, как ведутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

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Южная рокада – одна из четырех новых хордовых магистралей длиной около 40 километров. Трасса протянется от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и улучшит транспортную доступность почти для трех миллионов человек.

«Это очень важная магистраль, которую мы строим уже несколько лет. Две трети уже построено, до конца года будет построена оставшаяся треть», – сказал Собянин.

По его словам, строительство Южной рокады улучшит транспортное обслуживание 26 районов Москвы, где проживает около трех миллионов человек.