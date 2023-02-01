В Москве открылась выставка "Витебский художник"

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России открылась выставка Витебского областного краеведческого музея "Витебский художник". Приветствие участникам прислал Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он назвал вернисаж уникальным явлением в культурной жизни Беларуси и России, способствующим консолидации наших братских славянских народов.

Фото: Выставку, в которую вошло 30 работ, представила директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская. / Роман Щербенков Выставку, в которую вошло 30 работ, представила директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская. / Роман Щербенков

- Благодаря этой выставке, - считает директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская, - белорусы и россияне смогут окунуться в ауру Витебска, родины великого Шагала, места проведения замечательного музыкального фестиваля искусств "Славянский базар".

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Организатор выставки - Витебский краеведческий музей - находится в ратуше XVIII века, одном из символов города. Сама выставка - это проект местного Художественного музея, который является филиалом краеведческого. Его филиалом также является музей-усадьба "Здравнёво", где на протяжении 1892-1902 годов Илья Репин проводил летние сезоны и где теперь в доме-музее представлены репродукции его картин, подаренные Постоянным Комитетом Союзного государства.

В экспозиции 30 произведений, которые демонстрируют стилевое разнообразие местной художественной школы. Среди участников проекта - живописец Владимир Вольнов, Александр Гвоздиков, Николай Дудин, аквалеристка Светлана Врублевская и график Борис Лалыко... Все они - члены Белорусского союза художников и Белорусского союза дизайнеров, выпускники и преподаватели художественно-графического факультета Витебского государственного университета имени Петра Машерова и кафедры дизайна Витебского государственного технологического университета.

Витебская художественная школа - это фундаментальный "камень" в искусстве XX века. Фото: Роман Щербенков

- Можно смело говорить о том, что Витебская художественная школа - это один из фундаментальных камней в искусстве ХХ века, - рассказал на вернисаже заведующий Художественным музеем Александр Богатенок.

Марк Шагал в книге "Моя жизнь" писал о своем первом учителе рисования: "В первый раз я узнал о существовании Пэна, когда ехал как-то на трамвае вниз к Соборной площади и мне бросилась в глаза белая на синем фоне надпись: "Школа живописи Пэна". "Ого! - подумал я. - Какой культурный город наш Витебск!"

Учениками Юделя Пэна были Осип Цадкин, Марк Шагал, Заир Азгур, всего около ста учеников. Среди них - Лисицкий, Мещанинов, Хентова, Чашник, Минин, Боровский.

Школа просуществовала до 1918 года, затем это было Народное художественное училище, организованное Марком Шагалом. Юделя Пэна пригласили туда преподавать в подготовительных классах. Эту школу называют предтечей культурного взрыва в Витебске после революции.

Еще одним учеником Пэна мог стать патриарх белорусского искусства, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Леонид Щемелев. В 1936-м 13-летний Леня пришел со своими рисунками к Мастеру. 82-летний Пэн провел гостя по квартире-мастерской, похвалил рисунки и посоветовал много работать.

Вскоре после смерти в квартире Пэна в 1939 году открыли музей - два зала с примерно 150 полотнами. В начале войны галерею эвакуировали в саратовский музей. Часть работ Пэна погибла при транспортировке на открытой железнодорожной платформе, состав с которой попадал под немецкую бомбежку. После победы в Беларусь вернулась лишь четверть из хранившихся у Пэна дома 800 картин.

В Витебском народном художественном училище была организована в 1920-1922 годах группа УНОВИС - Утвердители нового искусства.

Досье "СОЮЗа"

Древний Витебск, основанный княгиней Ольгой на пути из варяг в греки, - подлинная жемчужина в короне белорусских городов. Старше его только Полоцк.

В следующем году Витебску исполнится 1050 лет. Каждый, кто сюда приезжает, не ходит, а "летает" по его горбатым улочкам и мостам, как по облакам. В центре старого Витебска на горе возвышается Успенский собор, построенный по образцу римского храма Сан-Карло-аль-Корсо. Витебск дал миру немало великих имен, здесь творили Марк Шагал и Илья Репин, Юдель Пэн и Казимир Малевич, Петрусь Бровка и Василь Быков. Их именами названы улицы, площади, парки замечательного города.