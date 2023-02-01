"Техноград" на ВДНХ проведет курс для женщин по созданию сайтов

"Техноград" на ВДНХ пригласил женщин пройти образовательный курс "Введение в профессию дизайнера на Tilda. В рамках проекта "Мама онлайн" участницы научатся создавать сайты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: depositphotos/VadymPastukh depositphotos/VadymPastukh

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что каждому бизнесу нужен свой сайт, поэтому в настоящее очень востребованы специалисты, которые знакомы с основами графического дизайна.

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Новый курс познакомит женщин с интернет-платформой Tilda – конструктором сайтов. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

"Он будет полезен и тем, кто хочет расширить свои знания в сфере цифрового дизайна, и тем, кто желает освоить востребованную профессию веб-дизайнера с нуля", – добавил Фурсин.

Курс проведет графический диджитал-дизайнер Александра Лынова. Участниц ждут четыре вебинара, начало каждого – в 12:00.

Первое занятие запланировано на 7 февраля. Оно является ознакомительным. Женщинам расскажут о преимуществах и подводных камнях профессии дизайнера сайтов, какие бывают заказы, а также об уровне дохода.

Второй урок состоится 9 февраля. Лектор раскроет базовые принципы цифрового дизайна. Слушательниц научат располагать блоки в конструкторе Tilda, объяснят, что такое типографика и как использовать цветовую палитру.

Третий вебинар пройдет 14 февраля. Участницы узнают об инструментах Tilda, которые помогают создавать:

сайты-визитки – небольшая платформа, представляющая продукт или бизнес в интернете;

лендинг – одностраничный сайт, на котором представлена только одна услуга или товар;

интернет-магазин, авторский блог или личное портфолио.

В конце урока участницам предложат выбрать тему для самостоятельного создания сайта-визитки или лендинга.

Последнее занятие состоится 21 февраля. Преподаватель разберет присланные работы и даст свою оценку. Кроме того, он объяснит, как создать портфолио, выбрать ценовую нишу на старте и где искать первых заказчиков.

Ранее центр развития карьеры при инновационном комплексе "Техноград" провел для женщин онлайн-курс по профессии трекера – специалиста, занимающегося поддержкой стартапа в период его активного развития.

Он был ориентирован на специалистов, которые решились на карьерный переход в новую область, или хотят найти дополнительный заработок, или уже управляют командой или продуктом и ищут возможности роста.