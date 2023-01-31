Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Московскими районами с наиболее доступным жильем в новостройках оказались Кузьминки, Крюково и Митино. Локации столицы с самыми дешевыми готовыми квартирами назвали эксперты сервиса bnMAP.pro, передают «Известия».

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В занявших первое место по низкой стоимости жилья Кузьминках средний бюджет покупки квартиры в новостройке составляет 4,8 миллиона рублей. Квартира в Крюково обойдется в 7,1 миллиона рублей, в Митино первичное жилье можно приобрести за 8,7 миллиона рублей.

В январе 2023 года средняя стоимость первичного жилья в указанных районах изменилась незначительно. В Кузьминках цены на квартиры выросли на 1,1 процента, в Крюково снизились на 0,3 процента, а в Митино — на 1,1 процента. Управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова отметила, что в старых границах Москвы можно найти объекты с ценовым порогом до пяти миллионов рублей.