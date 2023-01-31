В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
31 января

Инвестор построит гостиницу на Волоколамском шоссе

Московская государственная экспертизаиещё 2

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта «Гостиница, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой» по адресу: Волоколамское шоссе, влд. 71/17, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ города Москвы.

Инвестор построит гостиницу на Волоколамском шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одобрен инвестиционный проект строительства гостиницы в составе Многофункционального комплекса спортивной направленности на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«В рамках проекта запланировано возведение пятиэтажной гостиницы на 304 номера. Также в здании появятся спортивно-восстановительный центр, ресторан, кафе и прочая инфраструктура», – уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В составе спортивно-восстановительного центра запроектированы раздевалки с душевыми, тренажерный зал, различные административные кабинеты, включая помещения для пресс-служб команд. Дополнительно будут функционировать СПА-комплекс с кабинетами врача и консультанта-реабилитолога.

По словам Анны Яковлевой, в гостинице смогут проживать и маломобильные граждане. Для их безопасности и удобства учтен целый перечень мероприятий, а также специальные парковочные места и площадки для отдыха на прилегающей территории.

В рамках работ по благоустройству сформируют проезды, тротуары, плоскостные парковки и установят малые архитектурные формы. Дополнительно запланированы мероприятия по озеленению.

Новости Москвы,Анна Яковлева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители