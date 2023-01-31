Инвестор построит гостиницу на Волоколамском шоссе

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта «Гостиница, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой» по адресу: Волоколамское шоссе, влд. 71/17, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ города Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Одобрен инвестиционный проект строительства гостиницы в составе Многофункционального комплекса спортивной направленности на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«В рамках проекта запланировано возведение пятиэтажной гостиницы на 304 номера. Также в здании появятся спортивно-восстановительный центр, ресторан, кафе и прочая инфраструктура», – уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В составе спортивно-восстановительного центра запроектированы раздевалки с душевыми, тренажерный зал, различные административные кабинеты, включая помещения для пресс-служб команд. Дополнительно будут функционировать СПА-комплекс с кабинетами врача и консультанта-реабилитолога.

По словам Анны Яковлевой, в гостинице смогут проживать и маломобильные граждане. Для их безопасности и удобства учтен целый перечень мероприятий, а также специальные парковочные места и площадки для отдыха на прилегающей территории.