Бульвар с торговой галереей появится на Лужнецкой набережной в Москве

На территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Фото: stoi.mos.ru stoi.mos.ru

Бульвар появится на месте бывшего авиамоторного завода "Союз". Там можно будет приобрести товары для здорового образа жизни. На территории проведут двухуровневое озеленение. Новая локация обеспечит вид с панорамами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь. Протяженность прогулочной зоны составит 300 метров.

"Торговые ряды с экстенсивным озеленением кровли образуют природный коридор для городского променада, шопинга и отдыха в кафе и ресторанах у воды. Стоит отметить, что концепция благоустройства предполагает тщательный отбор деревьев, кустарников и растений с учетом специфики климатических условий и размещения в неестественной среде", – рассказал Кузнецов.

Бульвар завершит преобразовательные мероприятия по созданию природного ландшафта "Лужников". Благодаря этому образуется общий городской пейзаж рекреационной зоны, в которую входят Нескучный сад, Парк Горького, РАН, Воробьевы горы и спортивный комплекс "Лужники".