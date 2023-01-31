Стартовал конкурс «Педагоги года Москвы»

«Мы действительно сегодня начинаем новый сезон профессионального конкурса «Педагоги года Москвы». Надо сказать, что «Педагоги года Москвы» - не один конкурс, а целая серия. <…> Действительно, это возможность собрать очень широкое, очень яркое профессиональное сообщество. Объединить под одной идеей, чтобы показать, представить московское образование во всем его многообразии. Конкурс - возможность проявить себя вне школы наиболее ярким, талантливым, интересным педагогам», - сказал Молотков.