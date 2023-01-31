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24 минуты назад

Стартовал конкурс «Педагоги года Москвы»

Агентство «Москва»

В столице стартовал новый сезон конкурса «Педагоги года Москвы». Об этом журналистам сообщил руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков.

Стартовал конкурс «Педагоги года Москвы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы действительно сегодня начинаем новый сезон профессионального конкурса «Педагоги года Москвы». Надо сказать, что «Педагоги года Москвы» - не один конкурс, а целая серия. <…> Действительно, это возможность собрать очень широкое, очень яркое профессиональное сообщество. Объединить под одной идеей, чтобы показать, представить московское образование во всем его многообразии. Конкурс - возможность проявить себя вне школы наиболее ярким, талантливым, интересным педагогам», - сказал Молотков.

Участники будут соревноваться в номинациях «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагогический старт», «Учитель-дефектолог года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы». Кроме того, в этом году появилась новая номинация для педагогов дополнительного образования - «Сердце отдаю детям».

«Помимо всего прочего, Москва принимает финальный конкурс «Директор года», потому что в прошлом году директор московской школы «Покровский квартал» Павел Станиславович Терехов стал победителем всероссийского конкурса», - отметил Молотков.

Конкурс «Педагоги года Москвы» проводится департаментом образования и науки столицы при поддержке Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования.

Новости Москвы,Общество,Александр Молотков,
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