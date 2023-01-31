Новая поликлиника открылась на севере Москвы

В Москве открыли новую поликлинику для детей и взрослых. Ее построили на севере столицы, передает «МИР 24».

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

Получить медицинскую помощь здесь смогут около 70 тысяч жителей. Для них – удобная навигация и комфортные зоны ожидания. В поликлинике установили современные КТ, МРТ и рентгеновские аппараты. Уже в марте здесь ждут первых пациентов.

По данным мэрии, медучреждение расположилась по адресу Дмитровское шоссе, дом 107 Г. Здесь откроют филиалы Консультативно-диагностического центра № 6 и Детской городской поликлиники № 86. В новой поликлинике будут работать 228 человек, в том числе 84 врача. Кроме того, здесь же расположилась женская консультация.