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1 час назад

Новая поликлиника открылась на севере Москвы

Мир24

В Москве открыли новую поликлинику для детей и взрослых. Ее построили на севере столицы, передает «МИР 24».

Новая поликлиника открылась на севере Москвы
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

Получить медицинскую помощь здесь смогут около 70 тысяч жителей. Для них – удобная навигация и комфортные зоны ожидания. В поликлинике установили современные КТ, МРТ и рентгеновские аппараты. Уже в марте здесь ждут первых пациентов.

По данным мэрии, медучреждение расположилась по адресу Дмитровское шоссе, дом 107 Г. Здесь откроют филиалы Консультативно-диагностического центра № 6 и Детской городской поликлиники № 86. В новой поликлинике будут работать 228 человек, в том числе 84 врача. Кроме того, здесь же расположилась женская консультация.

23 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник. По его словам, новый корпус филиала № 2 ДГП № 15 открылся в Бескудниковском районе, завершилась реконструкция детских поликлиник в Кузьминках и Бибиреве. Поликлиники построены по новому московскому стандарту, в них будут получать медицинскую помощь порядка 40 тысяч детей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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