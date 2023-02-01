Пилотный проект по подготовке к ЕГЭ стартовал в московских школах

Практикумы проходят в рамках обычных учебных школьных часов. На новый формат работы переходят 80 процентов одиннадцатиклассников столицы.

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Московские одиннадцатиклассники начали посещать практикумы по предметам, которые они выбрали для сдачи на ЕГЭ. На занятиях подробно разбирают экзаменационные задания, чтобы лучше к ним подготовиться и меньше обращаться к репетиторам.

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«11-й класс — это очень волнительное время. Мы видели запрос на большее внимание вопросам подготовки к ЕГЭ в школе и от родителей, и от самих учеников. Мы проработали его с экспертами, методистами и московскими педагогами и запускаем пилотный проект, который позволяет в последние четыре месяца учебного года уделять больше внимания подготовке к выпускным экзаменам. Впервые с 1 февраля 400 московских школ переходят на такой новый формат обучения. Для этого большинство непрофильных предметов ребята уже прошли в полном объеме до 1 февраля. И теперь в рамках школьного расписания у них появятся практикумы по выбранным для сдачи ЕГЭ предметам, на которых подробно разбираются экзаменационные задания. Мы делаем акцент на подготовку к экзаменам в рамках обычных учебных школьных часов, в стенах школы, чтобы избежать лишней дополнительной нагрузки на ребят. Готовиться к ЕГЭ по-новому будут 43 тысячи выпускников — это около 80 процентов одиннадцатиклассников наших школ», — рассказала АнасАнастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Анастасия Ракова отметила, что в этом году для учеников впервые провели пробные ЕГЭ по всем предметам и дали возможность выпускникам проверить свой реальный уровень подготовки. Школьники смогли узнать, в какой стартовой точке они находятся, чтобы более осознанно подойти к выбору предметов. Пробный экзамен помог им утвердиться в своем решении или, наоборот, поменять вектор, более осознанно выбрать интересующую сферу. Пробные ЕГЭ также помогают снять напряженность, прочувствовать процедуру, чтобы меньше волноваться на реальном экзамене.

По результатам пробных ЕГЭ было выстроено потоковое обучение. Оно объединило детей в группы на практикумы по выбранным предметам, по уровню знаний и нацеленности на результат экзамена.

Практикумы проходят ежедневно и занимают не менее 40 процентов учебного времени. Чем больше число выбранных предметов у ребенка, тем больше эта доля (в основном школьники выбирают по три — четыре предмета). При этом в расписании у ребят остаются уроки, необходимые для развития личности и поддержания здоровья, — по математике, истории, обществознанию, литературе, физкультуре и русскому языку. Все ученики также продолжают изучать профильные предметы до конца учебного года — в зависимости от профиля класса или обучения в предпрофессиональных классах.

Анастасия Ракова подчеркнула, что ученикам доступно и множество обучающих материалов для самоподготовки.

«Мы наполняем библиотеку “МЭШ” материалами, которые помогут готовиться к экзаменам: видеоуроки, интерактивные пособия, советы учителей-профильников по эффективному распределению времени на экзамене, рекомендации экспертов. Конечно, сдача итоговых экзаменов — это первое серьезное испытание, большой стресс для выпускника и всей его семьи. Поэтому мы подготовили большой пул практических рекомендаций и конкретных эффективных методик, советов психологов, которые можно посмотреть также в библиотеке “МЭШ”. Более того, весной прорабатываем возможность организовать очные встречи — лекции, тренинги, которые помогут снизить уровень напряженности», — сказала она.

Все ученики уже начали получать интерактивные пособия с материалами и тестами «МЭШ» по предметам, которые они выбрали для экзаменов. Также школьники могут посмотреть более 300 видеоразборов заданий по каждой дисциплине, которые записали лучшие педагоги Москвы.

Школьники отмечают, что им необходима и психологическая поддержка в предэкзаменационном периоде. Для этого в «МЭШ» добавили более 140 роликов с советами психологов, учителей и выпускников прошлых лет о навыках стрессоустойчивости, об умении справляться с эмоциями и о правильном управлении своим временем.