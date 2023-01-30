«Победа» запустила прямые рейсы из Москвы в Дубай

Кроме того, дочерняя структура «Аэрофлота» запустила продажу билетов на рейс Москва — Бодрум. Полёты по этому маршруту стартуют 3 июня. Первый рейс Москва — Дубай был осуществлён 28 января. Его загрузка составила 97%. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю, с 20 февраля ежедневно из Внукова в аэропорт Аль-Мактум.

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Рейсы Москва — Бодрум будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта Внуково. С 1 сентября они станут ежедневными.