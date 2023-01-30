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15 минут назад

«Победа» запустила прямые рейсы из Москвы в Дубай

Говорит Москва

Кроме того, дочерняя структура «Аэрофлота» запустила продажу билетов на рейс МоскваБодрум. Полёты по этому маршруту стартуют 3 июня. Первый рейс Москва — Дубай был осуществлён 28 января. Его загрузка составила 97%. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю, с 20 февраля ежедневно из Внукова в аэропорт Аль-Мактум.

«Победа» запустила прямые рейсы из Москвы в Дубай
Фото: ТАССТАСС

Рейсы Москва — Бодрум будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта Внуково. С 1 сентября они станут ежедневными.

«Победа» уже запустила рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Аланию. В планах — начать прямые полёты из Москвы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул. Кроме того, «Победа» летает в Белоруссию, Армению и ОАЭ.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэрофлот,
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