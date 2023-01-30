Москвичи переходят на российские видеосервисы

В Москве и Московской области в прошлом году существенно вырос интерес к отечественным видеоплатформам. Об этом свидетельствуют данные МТС, где проанализировали, какими видеосервисами пользовались жители Московского региона в 2022 году. В результате замещения зарубежных провайдеров отечественными спрос на российские сервисы видео по запросу вырос за год на 35 процентов.

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Компания изучила спрос на онлайн-кинотеатры, видеохостинги и стриминговые платформы, на которые приходится около 60 процентов объема передачи данных, в домашней сети в 2022 году. Трафик большинства зарубежных видеоплатформ, за исключением YouTube, упал по сравнению с 2021 годом на 95 процентов. Наибольшее падение пришлось на кинотеатры MEGOGO и Netflix — почти на 100 процентов, Amediateka — на 70 и Apple TV — на 25 процентов.

Видео дня

Больше всего от ухода зарубежных сервисов выиграли российские онлайн-кинотеатры, трафик на которых суммарно вырос на 35 процентов. Среди лидеров — KION, входящий в экосистему МТС, (+ 89 процентов), «Триколор Кино и ТВ» (+ 57 процентов) и «Иви» (+ 33 процента).

Самым популярным сервисом видео по запросу все же остается видеохостинг YouTube. Трафик у него вырос за год на 20 процентов, а доля в объеме данных на видеосервисы увеличилась до 49 процентов. При этом наибольший спрос пришелся на обновленный российский сервис Rutube. Он вошел в пятерку наиболее популярных отечественных видеоплатформ по объему скачанных данных.

В целом в топ-5 российских видеосервисов в 2022 году вошли «Кинопоиск», KION, «Иви», Rutube и Okko.

От запрета на платные опции, введенного многими зарубежными стриминговыми сервисами, выиграла также российская платформа WASD, которая позволяет пользователям проводить и смотреть онлайн-трансляции и донатить. Объем переданных данных на ней вырос за минувший год в два раза.