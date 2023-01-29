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17 минут назад

В Москве открылась выставка Елены Павловой

ТАССиещё 1

Персональная выставка художника-абстракциониста Елены Павловой (Трушиной) "Цвет и свет" открылась в галерее "Два", она посвящена 15-летию творческой деятельности художника.

В Москве открылась выставка Елены Павловой
Фото:  pixabay.com pixabay.com

"Я не пишу предметы, людей, я пишу эмоции, которые они пробуждают. Эмоции - основа жизни каждого из нас, нескончаемый поток энергии, палитра оттенков и нюансов цвета, которые окрашивают жизнь, выводя нас за рамки обыденности. Для меня, мои работы - это удовольствие видеть, чувствовать, осознавать окружающий мир и стремиться найти алхимию между цветом, светом, предметом и моментом", - рассказала Павлова корреспонденту ТАСС.

Искусство древней Руси вдохновляло художника на создание работ, лежащих в основе серии "Цвет и Свет". Мозаика из лоскутков-полосок, квадратов и треугольников контрастных цветов, нашитых на основу искусными мастерицами, рождали красочные картины быта, христианских праздников, былин и традиций русского народа. Следуя за ними, художник составляет мозаики из красок и сюжетов, на холстах появляются Ангелы, женщины-воины, гармонисты, зажигательные плясуньи и Москва.

Серии "Ангеларий" и "Шестикрылый Серафим" созданы художником под впечатлением фресок Дионисия. В серии "Русский Танец" пляска, сопровождающаяся задорными песнями, отражает душу народа, многогранный русский характер, пямять предков. В танце воссоздается повседневная жизнь людей, сотканная из различных лоскутов событий. На создание серии "Женщины-Воины" автора вдохновили былины о женщинах-воинах Руси, женах и дочерях богатырей, ловких и смекалистых красавицах, искусно владеющих мечом и луком, всегда готовых наравне с мужчинами постоять за себя, свой народ и страну.

12 февраля выставка работ Елены Павловой продолжит свою работу в Сергиевом Посаде.

Новости Москвы,ПРЕДОК,Елена Павлова,
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