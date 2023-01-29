В Москве открылась выставка Елены Павловой

"Я не пишу предметы, людей, я пишу эмоции, которые они пробуждают. Эмоции - основа жизни каждого из нас, нескончаемый поток энергии, палитра оттенков и нюансов цвета, которые окрашивают жизнь, выводя нас за рамки обыденности. Для меня, мои работы - это удовольствие видеть, чувствовать, осознавать окружающий мир и стремиться найти алхимию между цветом, светом, предметом и моментом", - рассказала Павлова корреспонденту ТАСС.