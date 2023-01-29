Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве на сутки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Период предупреждения – до 21:00 30 января. Местами гололедица", – говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение действует в Московской области.
Ранее сообщалось, что 29 января в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов мороза.
Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.