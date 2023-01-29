В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
49 минут назад

Москва продлила мораторий на штрафы за незаконную перепланировку

Российская Газетаиещё 1

Москвичи смогут без штрафа узаконить уже сделанную перепланировку в квартире и нежилом помещении. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, соответствующий мораторий продлен до конца 2023 года.

Москва продлила мораторий на штрафы за незаконную перепланировку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До 31 декабря можно без взысканий легализовать даже фасадные работы.

Видео дня

Как уже писала "РГ", Москва стала первым регионом страны, который с августа 2020 года перевел весь процесс согласования перепланировки в электронный вид. Мораторий на штрафы за незаконную перепланировку был введен в 2022-м. Это решение власти приняли по итогам консультаций с бизнес-сообществом.

Мораторий, например, актуален для заведений общепита. Ведь из-за незаконных перепланировок, которые никак не влияют на безопасность, владельцы кафе часто получали отказы в размещении летних веранд по формальным основаниям. Сейчас у них есть возможность легализовать новодел. В Москве уже появились десятки фирм, которые помогают собрать документы для легализации перепланировки. Как рассказали в одной из таких организаций, чаще всего москвичи пытаются узаконить заделку проходов в несущих стенах, снос встроенной мебели, перенос сантехники в пределах одного помещения. Все это можно согласовать с Мосжилинспекцией на законных основаниях. А вот перенос систем отопления и "мокрых зон", снос несущих стен согласовать не получится. Если о таком новоделе станет известно, то Мосжилинспекция потребует вернуть квартиру в первоначальный вид. На собственника могут наложить штраф до 30 тысяч рублей, кроме того, если не исполнено решение суда по иску инспекторов, приставы наложат ряд ограничений. Сейчас еще есть возможность самому вывести перепланировку из тени без лишних трат.

Как сообщили "РГ" представители организаций, помогающих узаконить перепланировку, основные расходы приходятся на утверждение проекта. Это будет стоить от 15 до 100 тысяч рублей. Необходимо так же предоставить техническое заключение о безопасности проведенных работ. Далее все происходит исключительно в электронном формате. "Москвичам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции, - подчеркнул Петр Бирюков. - Подать заявление можно онлайн на mos.ru". Там доступны данные о регистрации, сроках и решении. Отметим, что с 2011 года в Москве для многоквартирных домов уже существуют типовые решения по перепланировке, их может использовать любой желающий, это значительно упрощает процесс. Каталог типовых решений размещен на портале московских госуслуг mos.ru. Если вы будете проводить перепланировку своей квартиры в соответствии с типовым проектным решением, то самостоятельное оформление проектной документации не требуется.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители