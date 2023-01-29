Москва продлила мораторий на штрафы за незаконную перепланировку

Москвичи смогут без штрафа узаконить уже сделанную перепланировку в квартире и нежилом помещении. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, соответствующий мораторий продлен до конца 2023 года.
До 31 декабря можно без взысканий легализовать даже фасадные работы.
Как уже писала "РГ", Москва стала первым регионом страны, который с августа 2020 года перевел весь процесс согласования перепланировки в электронный вид. Мораторий на штрафы за незаконную перепланировку был введен в 2022-м. Это решение власти приняли по итогам консультаций с бизнес-сообществом.
Мораторий, например, актуален для заведений общепита. Ведь из-за незаконных перепланировок, которые никак не влияют на безопасность, владельцы кафе часто получали отказы в размещении летних веранд по формальным основаниям. Сейчас у них есть возможность легализовать новодел. В Москве уже появились десятки фирм, которые помогают собрать документы для легализации перепланировки. Как рассказали в одной из таких организаций, чаще всего москвичи пытаются узаконить заделку проходов в несущих стенах, снос встроенной мебели, перенос сантехники в пределах одного помещения. Все это можно согласовать с Мосжилинспекцией на законных основаниях. А вот перенос систем отопления и "мокрых зон", снос несущих стен согласовать не получится. Если о таком новоделе станет известно, то Мосжилинспекция потребует вернуть квартиру в первоначальный вид. На собственника могут наложить штраф до 30 тысяч рублей, кроме того, если не исполнено решение суда по иску инспекторов, приставы наложат ряд ограничений. Сейчас еще есть возможность самому вывести перепланировку из тени без лишних трат.
Как сообщили "РГ" представители организаций, помогающих узаконить перепланировку, основные расходы приходятся на утверждение проекта. Это будет стоить от 15 до 100 тысяч рублей. Необходимо так же предоставить техническое заключение о безопасности проведенных работ. Далее все происходит исключительно в электронном формате. "Москвичам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции, - подчеркнул Петр Бирюков. - Подать заявление можно онлайн на mos.ru". Там доступны данные о регистрации, сроках и решении. Отметим, что с 2011 года в Москве для многоквартирных домов уже существуют типовые решения по перепланировке, их может использовать любой желающий, это значительно упрощает процесс. Каталог типовых решений размещен на портале московских госуслуг mos.ru. Если вы будете проводить перепланировку своей квартиры в соответствии с типовым проектным решением, то самостоятельное оформление проектной документации не требуется.