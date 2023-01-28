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15 минут назад

В Москве за 2 млрд рублей планируют отреставрировать кинотеатр «Ударник»

Газета.Ru

В Москве готовятся к реставрации одного из старейших кинотеатров «Ударник», сообщают «Ведомости».

В Москве за 2 млрд рублей планируют отреставрировать кинотеатр «Ударник»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце октября 2022 года у здания, которое ранее принадлежало столичным властям, сменился владелец — его выкупил владелец расположенного по соседству здания Дома культуры ГЭС-2 Леонид Михельсон.

По предварительным данным расходы на реконструкцию здания, где расположен «Ударник», могут обойтись в 2 млрд рублей.

Уже известно, что руководительницей кинотеатра станет Светлана Максимченко, экс-глава департамента кинематографии Министерства культуры и экс-руководительница сети кинотеатром «Москино».

В данный момент проект находится на стадии планирования, а реставрационные работы в общей сложности займут около четырех лет. Планируется открытие пяти кинозалов, кафе, книжного магазина, а также пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше здания будет оборудована смотровая площадка и терраса.

«Ударник» — один из старейших кинотеатров Москвы. Его открытие состоялось в ноябре 1931 года. В 1955-м там прошел первый Московский Международный кинофестиваль. Кинотеатр был закрыт в 2010 году.

Новости Москвы,Леонид Михельсон,Правительство Москвы,
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