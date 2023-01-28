Москвичам рассказали о проектах победителей конкурса «Доброе сердце столицы»

Более 589 заявок поступило на конкурс «Доброе сердце столицы», а по 68 инициатив было представлено в номинациях «Добрая идея. Проект» и «Организатор добрых дел. Проект».
Победу в номинации «Добрая идея» одержала Александра Зерюнова, которая со своей командой подготовила проект «НВМ — новости волонтеров Москвы».
— Слоган нашего проекта — «Только добрые новости». Ведь так хочется, чтобы таких новостей было больше, тогда и на душе будет радость. Каждый день неравнодушные сердца столицы своими руками делают город лучше. Вот об этих замечательных людях и будут наши сюжеты, — рассказала она.
В номинации «Я — волонтер» направления «Деятельность» первое место заняла Анастасия Иванова, которая представила проект «В ритме жизни». Его задачей является помощь в организации досуговых мероприятий для пожилых людей при помощи нейрогимнастики, передает официальный сайт мэра Москвы.
Итоги конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы» подвели в конце декабря прошлого года. Более трех тысяч горожан стали победителями и призерами в индивидуальных и командных номинациях. В рамках отдельной номинации «Спасибо» отметили 126 москвичей. Конкурс включал в себя три направления — «Проект», «Деятельность» и «Команда».