В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
27 минут назад

Москвичам рассказали о проектах победителей конкурса «Доброе сердце столицы»

Вечерняя Москва

Более 589 заявок поступило на конкурс «Доброе сердце столицы», а по 68 инициатив было представлено в номинациях «Добрая идея. Проект» и «Организатор добрых дел. Проект».

Москвичам рассказали о проектах победителей конкурса «Доброе сердце столицы»
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Победу в номинации «Добрая идея» одержала Александра Зерюнова, которая со своей командой подготовила проект «НВМ — новости волонтеров Москвы».

— Слоган нашего проекта — «Только добрые новости». Ведь так хочется, чтобы таких новостей было больше, тогда и на душе будет радость. Каждый день неравнодушные сердца столицы своими руками делают город лучше. Вот об этих замечательных людях и будут наши сюжеты, — рассказала она.

В номинации «Я — волонтер» направления «Деятельность» первое место заняла Анастасия Иванова, которая представила проект «В ритме жизни». Его задачей является помощь в организации досуговых мероприятий для пожилых людей при помощи нейрогимнастики, передает официальный сайт мэра Москвы.

Итоги конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы» подвели в конце декабря прошлого года. Более трех тысяч горожан стали победителями и призерами в индивидуальных и командных номинациях. В рамках отдельной номинации «Спасибо» отметили 126 москвичей. Конкурс включал в себя три направления — «Проект», «Деятельность» и «Команда».

Новости Москвы,Анастасия Иванова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители