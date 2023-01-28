Москвичам рассказали о проектах победителей конкурса «Доброе сердце столицы»

— Слоган нашего проекта — «Только добрые новости». Ведь так хочется, чтобы таких новостей было больше, тогда и на душе будет радость. Каждый день неравнодушные сердца столицы своими руками делают город лучше. Вот об этих замечательных людях и будут наши сюжеты, — рассказала она.