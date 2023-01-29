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53 минуты назад

Выставка «Шагнувшие в бессмертие» откроется в Музее Победы

Вечерняя Москваиещё 1

Выставка «Шагнувшие в бессмертие» откроется 31 января в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 29 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка «Шагнувшие в бессмертие» откроется в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Посетители временной экспозиции смогут увидеть десятки подлинных фотографий, документов, фронтовых писем и рисунков, реликвий с мест сражений, военную форму и личные вещи героев войны, в том числе участников Сталинградской битвы. Выставку подготовили школьные музеи Москвы и Волгограда.

Раритеты расскажут о важнейших событиях битвы на Волге и о ее завершающем этапе — пленении частей вермахта и фельдмаршала Паулюса. Посетителей также познакомят с историей Петра Алхутова, первого часового, охранявшего известного пленника.

Среди экспонатов присутствуют личные вещи командиров Красной армии. Особое внимание уделено истории пожарного корабля «Гаситель», который эвакуировал мирное население Сталинграда. На экспозиции представлена точная его копия.

До этого стало известно, что в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство» накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спектакль подготовил независимый театр для всей семьи «Мамин театр».

Музей Победы подготовил онлайн-программу, посвященную 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Посетители смогут увидеть новую виртуальную выставку «Ледяная петля Сталинграда», в создании которой приняли участие музеи стран СНГ.

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