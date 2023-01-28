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1 час назад

Синоптик пообещал москвичам снег на следующей неделе

Газета.Ru

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, какая погода ожидается в Москве и области в выходные и на следующей неделе.

Синоптик рассказал москвичам о погоде на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что с концом недели завершится и невыразительная погода. На следующей неделе, по его словам, циклоны будут активнее, опустится давление и поднимется ветер.

«Более основательно будет идти снег с понедельника по среду», — сказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что снег ожидается и во второй половине дня. Вместе с тем температура может подняться до 0…+2 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что небольшой снег и до 4°С мороза ожидается в Москве 28 января.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,
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