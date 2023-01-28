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23 минуты назад

Найдено объяснение появлению «дома-звезды» на юге Москвы

Мослента

Объяснение появлению «дома-звезды» на юге столицы нашли пользователи социальной сети «ВКонтакте». На опубликованном в сообществе «Неизвестная Москва. История, легенды» фото изображены пять образующих лучи фигуры жилых зданий в Западном Бирюлево.

Найдено объяснение появлению «дома-звезды» на юге Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Интересно, что он и проектировался, и значится на всех картах как один дом, но только с разными корпусами», — заявил автор поста.

По его словам «дом-звезда» появился в столице в 1970-х, имя его архитектора не известно.

«В те годы в Москве стали замечать, каким однообразным становится город, заполоненный типовыми панельками. И власти решили создать в некоторых новых районах оригинальный архитектурный ансамбль в духе нового времени», — поделился знаниями рассказчик.

Он отметил, что в это же время проектировался и строился экспериментальный район по соседству с Бирюлево — Северное Чертаново.

«Не окна-в-окна, есть, куда посмотреть вдаль. Удачное и красивое решение», — отметил один из юзеров.

«Еще круглый дом где-то на западе или юго-западе есть», — вспомнил другой.

Ему подсказали, что в столице два круглых дома — на улице Довженко и в Матвеевке.

Ранее было найдено объяснение «сгорбленности» скульптур на станции метро «Площадь революции» в центре Москвы. 76 бронзовых монументов олицетворяют жителей Советского Союза.

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