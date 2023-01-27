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23 минуты назад

Стали известны самые популярные у москвичей алкогольные напитки

Мослента

Самые популярные алкогольные напитки у москвичей стали известны из инфографики от аналитиков Федеральной службы регулирования алкогольного рынка. Ее опубликовало в своем Telegram-канале агентство новостей «Москва».

Названы самые популярные у москвичей алкогольные напитки
Фото:  Rikkia Hughes / Unsplash Rikkia Hughes / Unsplash

С 2017 по 2022 включительно самыми популярными напитками у горожан оставались вино и водка. На третьем и четвертом местах в рейтинге разместились игристые вина и коньяк.

При этом больше всего алкоголя столичные жители купили именно в 2022 году — около 65 мегалитров вина и 51 мегалитр водки. Меньше всего вина москвичи пили в 2017 году, когда было приобретено 60 мегалитров. Водки в этот год горожане купили почти 59 мегалитров.

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