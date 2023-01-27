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57 минут назад

Завершена реконструкция здания кинотеатра «Прага»

Москва меняется

В Савеловском районе скоро введут в эксплуатацию многофункциональный общественный центр «Место встречи Прага». Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Завершена реконструкция здания кинотеатра «Прага»
Фото:  © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В здании провели перепланировку. Площадь после реконструкции составляет около 9,5 тыс. кв. метров. В комплексе на месте кинотеатра откроются торговые галереи, пространства для досуга и отдыха, фитнес-центр.

На подземном этаже будет работать супермаркет, а на кровле в теплое время года будет функционировать открытая терраса.

В 2022 году Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию многофункциональных центров «Бирюсинка», «Киргизия», «Орбита», «Орион» и «Байконур».

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