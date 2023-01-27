Завершена реконструкция здания кинотеатра «Прага»

В Савеловском районе скоро введут в эксплуатацию многофункциональный общественный центр «Место встречи Прага». Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В здании провели перепланировку. Площадь после реконструкции составляет около 9,5 тыс. кв. метров. В комплексе на месте кинотеатра откроются торговые галереи, пространства для досуга и отдыха, фитнес-центр.

На подземном этаже будет работать супермаркет, а на кровле в теплое время года будет функционировать открытая терраса.