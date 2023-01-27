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1 час назад

В Москве завершается регистрация школьников на ЕГЭ

Вечерняя Москва

Старшеклассники столичных школ могут подать заявление для участия в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) до 1 февраля этого года. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

В Москве завершается регистрация школьников на ЕГЭ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Досрочный период сдачи ЕГЭ в 2023 году пройдет с 20 марта по 19 апреля. Основной период — с 26 мая по 1 июля. Дополнительный период — с 6 по 19 сентября. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, достаточно успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике базового или профильного уровня, — напомнил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Председатель Комитет государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук добавила, что в этом году школьники могут харегистрироваться для участия в экзамене онлайн. На сайте mos.ru им будет доступна дистанционная отправка заявления, а также предоставление документов для переноса даты сдачи по уважительной причине.

До этого сообщалось, что с 25 по 27 января директора столичных школ встретятся с учениками одиннадцатых классов и обсудят новый формат обучения с акцентом на подготовку к ЕГЭ. Учащимся объяснят изменения учебного процесса, чтобы ребята смогли сосредоточиться на подготовке к экзаменам.

Новости Москвы,Елена Шинкарук,
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