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48 минут назад

Стала известна судьба кремлевской новогодней елки

News.ru

Новогоднюю елку, которая украшала Соборную площадь Кремля, демонтировали и вывезли на переработку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова. Что именно изготовят из ее древесины, пока не решено: в прошлые годы из новогодних елок изготавливали хоккейные клюшки и различные сувениры.

Стала известна судьба кремлевской новогодней елки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Елка демонтирована, ее древесина будет отправлена на переработку, — сказала Крылова.

В Кремле уточнили, что дерево было распилено на части и вывезено с территории Кремля. Украшавшие его игрушки и около двух километров гирлянд были сняты, упакованы и отправлены на хранение.

Ранее сообщалось, что выбирать новогоднюю ель начали еще летом. В конкурсе участвовали 62 дерева, по параметрам символ Нового года должен быть не менее 25 метров в высоту и не старше 120 лет. В итоге «победила» елка в районе деревни Гряды из Волоколамского района. Дереву было 95 лет, в высоту оно достигало 27 метров, диаметр ствола составлял 56 см. Сообщалось, что из семян шишек новогоднего дерева планируют вырастить сеянцы, чтобы посадить их на месте спиленной елки.

Как рассказал глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка, для желающих посмотреть на спил елки организовали праздничный концерт с выступлением творческих коллективов, а также мастер-классы для детей.

Новости Москвы,Общество,Михаил Сылка,Елена Крылова,
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