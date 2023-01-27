Стала известна судьба кремлевской новогодней елки

Новогоднюю елку, которая украшала Соборную площадь Кремля, демонтировали и вывезли на переработку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова. Что именно изготовят из ее древесины, пока не решено: в прошлые годы из новогодних елок изготавливали хоккейные клюшки и различные сувениры.

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Елка демонтирована, ее древесина будет отправлена на переработку, — сказала Крылова.

В Кремле уточнили, что дерево было распилено на части и вывезено с территории Кремля. Украшавшие его игрушки и около двух километров гирлянд были сняты, упакованы и отправлены на хранение.

Ранее сообщалось, что выбирать новогоднюю ель начали еще летом. В конкурсе участвовали 62 дерева, по параметрам символ Нового года должен быть не менее 25 метров в высоту и не старше 120 лет. В итоге «победила» елка в районе деревни Гряды из Волоколамского района. Дереву было 95 лет, в высоту оно достигало 27 метров, диаметр ствола составлял 56 см. Сообщалось, что из семян шишек новогоднего дерева планируют вырастить сеянцы, чтобы посадить их на месте спиленной елки.