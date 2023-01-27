В Северо-Западном тоннеле Москвы временно приостановлено движение

В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. Движение в сторону ТТК временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы .

По данным департамента транспорта, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Однако движение в сторону ТТК в тоннеле временно остановлено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.