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1 час назад

В Северо-Западном тоннеле Москвы временно приостановлено движение

Российская Газета

В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. Движение в сторону ТТК временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В Северо-Западном тоннеле Москвы временно приостановлено движение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происшествие случилось около восьми утра. Загорелся легковой автомобиль. На месте аварии работают оперативные службы города.

По данным департамента транспорта, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Однако движение в сторону ТТК в тоннеле временно остановлено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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