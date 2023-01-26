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1 час назад

В Москве нашли дом Мастера из романа Булгакова

Мослента

Дом главного героя романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» нашли в центре столице. Фотография и история небольшого строения были опубликованы в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

В Москве нашли дом Мастера из романа Булгакова
Фото: ТАССТАСС

«Среди всех этих усадеб и архитектурных шедевров, в которых раньше жили графы и графини, затерялся один маленький скромный домик. По адресу Мансуровский переулок, 9 расположился так называемый "Дом мастера". Речь идет о том самом Мастере из романа Булгакова, а точнее — о его прототипе», — поделился автор публикации.

По словам рассказчика, много лет назад в этом доме жил друг Булгакова, сотрудник Малого театра Сергей Топленинов, а писатель часто у него гостил.

«Интересно, что Топленинов предоставил писателю полуподвальную комнату, которая потом как раз стала пристанищем Мастера: "громадная комната, четырнадцать метров"», — привел автор поста цитату из романа.

Ранее в Москве нашли первую постройку знаменитого архитектора Константина Мельникова. Она расположена в закоулках между Сретенкой и Трубной.

Новости Москвы,Константин Мельников,Михаил Булгаков,
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