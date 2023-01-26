В Москве нашли дом Мастера из романа Булгакова

«Среди всех этих усадеб и архитектурных шедевров, в которых раньше жили графы и графини, затерялся один маленький скромный домик. По адресу Мансуровский переулок, 9 расположился так называемый "Дом мастера". Речь идет о том самом Мастере из романа Булгакова, а точнее — о его прототипе», — поделился автор публикации.