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1 час назад

Московскую пятиэтажку «наклонили»

Мослента

«Наклоненную» пятиэтажку заметила и сфотографировала в Москве пользовательница запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Фотографией здания с необычным граффити на торце она поделилась в сообществе «Моя Москва».

Московскую пятиэтажку «наклонили»
Фото: Ирина КулаковаИрина Кулакова

«На улице Ярославской (близ ВДНХ) обнаружила дом с такой вот росписью: иллюзия наклонной стены с нарисованными ставнями. Старый кирпичный дом совершенно преобразился!» — заявила она.

Снимок вызвал бурную реакцию юзеров. «Как красиво!», «Молодцы ребята — и кто расписывал, и кто разрешил расписать», «Феноменально», «Когда увидела, решила, что полотно натянули… Выглядит очень даже! Кривой дом», — написали они.

Один из подписчиков интернет-сообщества поинтересовался точным месторасположением дома. Автор публикации объяснила, что здание расположено на пересечении улицы Ярославской с улицей Космонавтов. «Удобно идти от метро "ВДНХ" (выход к гостинице "Космос"). Дом чуть в глубине, торец почти не бросается в глаза», — уточнила она.

Ранее граффити позапрошлого века обнаружил на фасаде одного из старейших домов Москвы его житель, скульптор Николай Аввакумов. Речь о Доме Ярошенко в Подколокольном переулке.

Новости Москвы,ВДНХ,
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