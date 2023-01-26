Московскую пятиэтажку «наклонили»

«Наклоненную» пятиэтажку заметила и сфотографировала в Москве пользовательница запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Фотографией здания с необычным граффити на торце она поделилась в сообществе «Моя Москва».

Фото: Ирина Кулакова Ирина Кулакова

«На улице Ярославской (близ ВДНХ) обнаружила дом с такой вот росписью: иллюзия наклонной стены с нарисованными ставнями. Старый кирпичный дом совершенно преобразился!» — заявила она.

Снимок вызвал бурную реакцию юзеров. «Как красиво!», «Молодцы ребята — и кто расписывал, и кто разрешил расписать», «Феноменально», «Когда увидела, решила, что полотно натянули… Выглядит очень даже! Кривой дом», — написали они.

Один из подписчиков интернет-сообщества поинтересовался точным месторасположением дома. Автор публикации объяснила, что здание расположено на пересечении улицы Ярославской с улицей Космонавтов. «Удобно идти от метро "ВДНХ" (выход к гостинице "Космос"). Дом чуть в глубине, торец почти не бросается в глаза», — уточнила она.