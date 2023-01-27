Москва ускоряет темпы реновации жилья

Как сообщил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, если в 2022-м за год было введено в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров новостроек, то на 2023 год в план включено 1,2 миллиона, в 2024 -м планируется построить 1,9 миллиона, а с 2025 года будет возводиться уже более чем по 2 миллиона квадратных метров в год.