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53 минуты назад

Москва ускоряет темпы реновации жилья

Российская Газетаиещё 2

Как сообщил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, если в 2022-м за год было введено в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров новостроек, то на 2023 год в план включено 1,2 миллиона, в 2024 -м планируется построить 1,9 миллиона, а с 2025 года будет возводиться уже более чем по 2 миллиона квадратных метров в год.

Москва ускоряет темпы реновации жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это позволит к концу 2025 года переселить из пятиэтажек в новые квартиры четверть миллиона горожан.

Материал с подробностями о выполнении программы реновации в Москве "Квадраты реновации", опубликованный сегодня в "Российской газете"

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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