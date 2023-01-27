Утвержден проект дома по реновации в Перово

В Москомэкспертизе утвердили проект строительства дома по реновации в районе Перово.

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Для переселения семей из старых домов возведут новостройку из пяти секций на 409 квартир. Между первой и второй секциями будет пешеходная арка.

В доме запланировано построить подземную одноуровневую парковку. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения — здесь откроются магазины или бытовые предприятия.

Здание оборудуют входными группами с двойными тамбурами, вестибюлем, колясочной и лифтовым холлом, лифтами разной грузоподъемности. В квартирах выполнят первичную отделку согласно постановлению правительства Москвы: установят плиты, мойки, сантехнику.

Территорию дома будет благоустроена, во дворе будут спортивная и детская площадки, пешеходные дорожки и зелень.