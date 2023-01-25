В столичном районе Лефортово открылся новый каток

В столичном районе Лефортово заработал новый каток. Современную ледовую площадку обустроили около одноименной станции метрополитена.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По зеркальной поверхности скользят коньки — большие и маленькие. Артем догоняет маму. Папа малыша рядом. Родители учат сына играть в хоккей. Перебинтованная клюшка отрабатывает возможные пасы.

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— Пробуем новый лед, — улыбается глава семьи Федоровых.

Новый спортивный объект площадью почти 1800 квадратных метров возвели вдоль Наличной улицы рядом со станцией метро «Лефортово» Большой кольцевой линии. Площадку передали специалисты «Мосметростроя» в ведение ГБУ «Автомобильные дороги» по Юго-Восточному административному округу столицы. Организация катка выполнена в рамках благоустройства территории вдоль новой точки подземки. Напомним, что «Лефортово» открыли в составе Большого кольца метро около трех лет назад. После этого территорию вокруг станции приводили в порядок. Здесь появились мощеные камнем дорожки, прочные скамейки, новые уличные фонари с теплым светом. Дошла очередь и до катка. Сезонная площадка стала завершающим аккордом при обустройстве территории у метрополитена.

Метростроевцы смонтировали коробку, поставили защитный борт и специальную подложку, необходимую для «наращивания » на ней искусственного льда. Заливку катка провели поэтапно. Вначале постелили айсматы — элементы, позволяющие держать холод даже в плюсовые температуры на улице. Установленные современные холодильники обеспечивают прочность покрытия. Каждый день на нем могут скользить все желающие.

Рядом — просторная отапливаемая раздевалка. Здесь с комфортом расположатся десятки людей. Есть скамейки, вешалки для вещей. Под ногами — специальные резиновые коврики, чтобы растаявший снег не растекался грязными лужами.

Современная ледовая площадка огорожена, есть пункты для хранения инвентаря и охраны. По периметру установлены камеры видеонаблюдения. А в темное время суток каток подсветят яркие вышки-фонари. Мачты освещения расположены на большой высоте, чтобы охватить светом всю площадку. При необходимости ледовары зачищают каток, используя специальную технику. Для ее хранения также создано отдельное помещение.

После окончания зимнего сезона каток можно будет использовать как площадку для активных занятий спортом. Здесь предусмотрено резиновое покрытие.

— Пустовать эта спортивная точка в Лефортове точно не будет, — уверен местный житель Николай Крюков.

Сам он — давний любитель физкультуры. Занимается на льду постоянно. В прошлом — хоккеист, а теперь старается больше для здоровья, сохраняет форму.

— Летом приду сюда тренироваться на площадке. Тем более что люблю именно занятия на свежем воздухе, — поделился он, добавив, что обязательно приведет на занятия своих подрастающих внуков.

К тренировкам детей на площадке в Лефортове готова привлекать и фигуристка, главный тренер секции «Хрустальные пазлы» Анита Шакирова. Спортсменка выходит на лед по будням, пока каток не так занят местными жителями. Места вокруг много — можно отрабатывать пируэты, а потом учить сложным движениям и своих воспитанников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: