Музей Малого театра открыл двери для посетителей спустя 35 лет

В Малом театре после перерыва длиной в 35 лет для зрителей вновь открыли музей. Первая выставка - "Пространство автора" - рассказывает о главных для Малого именах: конечно, это Островский, а еще - Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Шекспир, Шиллер… Когда и как здесь ставили спектакли по их произведениям? Кто играл главные роли? В каких костюмах и декорациях? Обо всем этом гости - и самые маленькие в том числе - узнают на стыке истории и современности.

Фото: ТАСС ТАСС

Эта выставка - своеобразный Малый в Малом: пространство экспозиции оформлено в виде фасада театра, в окошки которого сможет заглянуть любой желающий. А там - редкие кадры из спектаклей разных лет, портреты знаменитых артистов в образах, изящные, словно кукольные, макеты декораций…

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- Мы очень долго шли к открытию нашего музея. Не скрою, на этом пути было много сложностей, но теперь мы с удовольствием готовы делиться всеми секретами, которые долгое время были спрятаны, - отмечает директор Малого театра Тамара Михайлова. - Особенно важно для нас было создать пространство, в котором бы соединились история и современные технологии. Например, в фондах музея много редких изданий XIX века - мы очень хотели их показать и придумали для этого специальный экран, где можно полистать и рассмотреть их в деталях.

Книги, действительно, уникальные: во-первых, большинство из них рукописные, а во-вторых, на многих страницах внимательный читатель найдет пометки - режиссеров и актеров, работающих над спектаклем и ролями, а иногда даже авторские. В этой виртуальной "библиотеке" - "Женитьба" и "Мертвые души", "Волки и овцы" и "Горе от ума". И это, конечно, далеко не все.

В выдвижных ящичках - еще ряд экспонатов, которые до этого от публики были скрыты. Это монтировки, или иными словами - паспорта спектаклей. Небольшие тетради дают возможность отчетливо представить полноценный облик постановок позапрошлого века.

- Здесь указано все: какие артисты играют, какие должны быть декорации и костюмы. Вот, например, монтировка "Снегурочки" с указаниями автора - Александра Николаевича Островского, что для нас особенно интересно, - рассказывает начальник музейно-информационного центра Татьяна Крупенникова.

Макеты декораций - а они на выставке представлены как объемные, так и просто в виде иллюстраций - еще одна любопытная часть экспозиции. С Малым театром работали выдающиеся художники - Коровин, Юон, Добужинский, Кустодиев, Лансере… Рассматривая эти шедевры, иногда кажется, что ты не в театральном, а в художественном музее.

В реальность возвращают витрины со сценическими костюмами - в зале их три. Можно рассмотреть платье Елены Гоголевой для роли Леди Мильфорд в спектакле "Коварство и любовь" 1937 года и костюм Александра Остужева для роли Отелло в одноименном спектакле 1935 года. А хлестаковские фрак и цилиндр худруку Малого театра Юрию Соломину подарила дочь артиста Степана Кузнецова, который блистал в "Ревизоре". Теперь эти детали гардероба тоже представлены на выставке.

Для юных зрителей в музее создали макет сценической коробки - на самом деле, он небезынтересен и взрослым! Стоит начать крутить ручки, как сцена волшебным образом приходит в движение - плавно "едет" поворотный круг, опускаются и поднимаются штанкеты, на которые крепятся декорации… Видно даже то, что происходит в этот момент под сценой. У Малого театра, надо сказать, она достаточно сложная.

"Это по-своему большой завод", - говорит Тамара Михайлова.

А еще для маленьких посетителей театрального музея устроили интерактивный уголок, где на большом экране можно самому создать свой спектакль - выбрать декорации и нарядить артистов.

Пока работать музей в Малом театре будет в дни спектаклей - гости смогут посетить его до начала постановки или в антракте. Но в ближайшее время по экспозиции обещают запустить и отдельные экскурсии.

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