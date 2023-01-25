В Москве продадут 30-летний недострой института психиатрии

Строительство новых лабораторий для двух научно-исследовательских институтов психиатрии и ревматологии началось на Каширском шоссе в конце 1980-х. В 1990-х стройку заморозили, здание было готов на 40% и с тех пор стоит заброшенным. Эксперты РБК указывают, что стоимость участка может составить около 2 млрд рублей.