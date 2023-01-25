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24 минуты назад

В Москве продадут 30-летний недострой института психиатрии

Говорит Москва

Участок площадью 4,3 гектара на Каширском шоссе передадут госкомпании РФ для организации торгов.

В Москве продадут 30-летний недострой института психиатрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это следует из протокола правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральной земли.

Строительство новых лабораторий для двух научно-исследовательских институтов психиатрии и ревматологии началось на Каширском шоссе в конце 1980-х. В 1990-х стройку заморозили, здание было готов на 40% и с тех пор стоит заброшенным. Эксперты РБК указывают, что стоимость участка может составить около 2 млрд рублей.

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