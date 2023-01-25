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25 минут назад

Испытания третьего электросудна «Сетунь» стартовали на Москве-реке

Вечерняя Москва

В столице прошло первое тестовое испытание речного пассажирского судна «Сетунь». Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок».

Третье электросудно начали тестировать на Москве-реке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Подготовка судна к спуску на воду включает в себя множество процессов — от проверки конструкции корпуса на соответствие чертежам до состояния дна в районе спускового устройства. Третье электросудно успешно прошло этот этап и было выпущено в акваторию Москвы-реки, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в ходе тестового испытания запуск электрических систем «Сетуни» прошел штатно, аккумуляторные батареи и двигатели продемонстрировали бесперебойную работу.

В ноябре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском электросудне по маршруту «Причал «Киевский» — «Парк «Зарядье». Речной электротрамвай предназначен для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. Поездка мэра длилась около 30 минут. Глава города добавил, что проект «с учетом складывающейся ситуации» пришлось полностью переделать.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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