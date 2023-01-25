Третье электросудно начали тестировать на Москве-реке

— Подготовка судна к спуску на воду включает в себя множество процессов — от проверки конструкции корпуса на соответствие чертежам до состояния дна в районе спускового устройства. Третье электросудно успешно прошло этот этап и было выпущено в акваторию Москвы-реки, — говорится в сообщении.