Где москвичи чаще всего регистрировали брак в 2022 году

Московские молодожены побили столетний рекорд. В 2022 году зарегистрировали больше 100 тысяч браков. Многие пары провели церемонию в необычных местах – от стадиона до Речного вокзала, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Даты на 22 февраля в прошлом году молодожены бронировали за полгода вперед. В этот день «да» сказали друг другу полторы тысячи пар. Влад и Анастасия, как и многие другие, поверили, что шесть двоек подарят счастливый союз. Еще молодожены выстраивались в очередь в ЗАГС 22 июля и 11 ноября – накануне Красной горки и в День семьи. Всего в прошлом году поженились больше 100 тысяч пар. Это рекордное число за 105-летнию историю ЗАГСов.

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«Выездные площадки пользуются популярностью, более 14 тысяч молодоженов зарегистрировали на выездных площадках. Самая популярная – башня Москва-Сити, усадьбы и современные интерьеры, стадион, речной трамвайчик и Речной вокзал. Мы планируем открыть в этом году на ВДНХ колесо обозрения», – рассказала начальник Дворца бракосочетания № 1 Елена Филина.

Расписаться на выездных площадках можно, заплатив госпошлину – 350 рублей. Церемония такая же, как в ЗАГСе, а вот атмосфера необычная. На стадионе «Спартак» в футбольном стиле все: от ваз для цветов до подставок для колец. За семью болеют родные и группа поддержки.

«Это фантастически! Лучшее, что можно придумать. Эмоции останутся надолго», – рассказали Александр и Ольга Белянко.

В усадьбе Муравьевых-Апостолов влюбленные женятся в историческом интерьере. Когда-то тут собирались декабристы и давали балы, теперь создаются семьи.

В прямом смысле в плавание по волнам семейной жизни многие новобрачные отправились с Речного вокзала и с теплохода. Стать мужем и женой московские пары могут даже ночью. Регистрация проходит в метро, на одной из самых красивых станций – «Маяковской». Здесь вместо ковровых дорожек – платформа, а в качестве декораций – вагоны.