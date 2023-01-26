В Москве отреставрировали более 100 храмов

Реставрацию 103 объектов провели в рамках программы строительства православных храмов в Москве, построено 118 храмовых комплексов, сообщил куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин, выступая с докладом на Рождественских чтениях.
"Программ вышла из рамок строительства новых церквей — это и реставрация памятников культурного наследия церковного зодчества, и воссоздание нарушенных святынь", — сказал Ресин.
По его словам, "по ряду программ, направленных на реставрацию объектов культурного наследия регионального назначения", налажено плотное сотрудничество с Минкультуры РФ и Мосгорнаследием.
"Полностью завершены работы на 103 объектах. Только в прошлом году работы проводились на 56 площадках. С 2018 года решением Сергея Семеновича (Собянина — ред.) увеличен размер субсидий на эти цели религиозным организациям с 300 миллионов рублей до 400 миллионов рублей", — заключил Ресин.
Он также озвучил итоги программы к началу 2023 года.
"С 2010 года возведено 118 храмовых комплексов, 109 храмов введено в эксплуатацию из них 96 — в рамках программы и 13 сверх нее. Сверх нее — это условно, считается только потому, что земля под храмы была лично мной подписана как вице-мэром в то время, когда еще не было программы. Поэтому надо все считать в программе", — сказал Ресин.
По его словам, шесть храмов в Москве ожидают ввода в эксплуатацию, на трех храмах завершены основные строительно-монтажные работы, предстоит отделка.
"Строится еще 44 объекта, в подготовке к выходу на стройплощадках — 20 адресов, 30 проектируется, 27 в старой Москве и 3 в ТиНАО. По 65 адресам приходы готовы приступить к проектированию, вся разрешительная документация у них в наличии", — пояснил депутат.
Он отметил, что программа позволяет равномерно "насытить храмами в шаговой доступности" спальные районы столицы, "в которых на 200, а то и 300 тысяч населения не было ни одной церкви". Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.