В Москве отреставрировали более 100 храмов

"С 2010 года возведено 118 храмовых комплексов, 109 храмов введено в эксплуатацию из них 96 — в рамках программы и 13 сверх нее. Сверх нее — это условно, считается только потому, что земля под храмы была лично мной подписана как вице-мэром в то время, когда еще не было программы. Поэтому надо все считать в программе", — сказал Ресин.