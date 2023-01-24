Жильцов дома в Москве атаковали грызуны

Жильцы многоэтажного дома в московском районе Строгино пожаловались на то, что на протяжении года их квартиры атакуют мыши. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: телеграм-канал «Осторожно, Москва» телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Первые нежелательные соседи появились в доме, расположенном по адресу Маршала Катукова, 2, в январе прошедшего года. Спустя полгода ситуация значительно усугубилась и по квартирам некоторых жильцов начал распространяться неприятный запах. Когда одна из жительниц дома решила провести генеральную уборку, она обнаружила большое количество следов пребывания мышей. Она расставила несколько ловушек и в результате за полгода поймала в них более 50 животных.

«Мы понимаем, что заражен весь дом, потому что мы с соседями тоже общались по этому поводу. У некоторых членов нашей семьи началась аллергия сильная, то есть, помимо аллергии, мы понимаем, что подвальные мыши являются переносчиками разных возбудителей заболеваний», — поделилась опасениями одна из жительниц проблемного дома.

Она добавила, что жильцы несколько раз обращались в ГБУ «Жилищник», однако те лишь заделали щели в коммуникациях в ванных комнатах.